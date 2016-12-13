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Табун лошадей гуляет по центру Якутска (ВИДЕО)

Автор:
Efendi888ykt
Дата публикации:
10:03
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Настоящим героем "Путешествий Гулливера" мог почувствовать себя мобильный репортёр из Якутска.

Дело в том, что во вторник утром улица Ярославского превратилась буквально в страну Гуигнгнмов. Повсюду были одни лошади! Маленькие и взрослые, белые и гнедые... Одни неспешно прохаживались по проезжей части. Другие - паслись около автобусной остановки. Кругом - ни души, никого, напоминающего хотя бы еху.

Продолжалось всё несколько минут. Затем табун лошадей спокойно ушёл в неизвестном направлении.
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