Табун лошадей гуляет по центру Якутска (ВИДЕО)

Автор: Efendi888ykt Дата публикации: 10:03

24

24 0

24

24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190373

Настоящим героем "Путешествий Гулливера" мог почувствовать себя мобильный репортёр из Якутска.Дело в том, что во вторник утром улица Ярославского превратилась буквально в страну Гуигнгнмов. Повсюду были одни лошади! Маленькие и взрослые, белые и гнедые... Одни неспешно прохаживались по проезжей части. Другие - паслись около автобусной остановки. Кругом - ни души, никого, напоминающего хотя бы еху.Продолжалось всё несколько минут. Затем табун лошадей спокойно ушёл в неизвестном направлении.