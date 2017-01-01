Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)

Автор: rsemukhin Дата публикации: 10:43

46

46 0

46

46 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190375

Деревня Парюг, что в Котельническом районе Кировской области, оказалась отрезанной от цивилизации Об этом сообщает мобильный репортёр, который снял ЧП в населённом пункте на видео.По словам местного жителя, сложная ситуация сложилась в деревне из-за размыва единственной дороги в деревню водой. Бурный поток, как видно на кадрах, пробил себе "русло", сметая всё на своём пути: повалил деревья и разрушил проезжую часть. По словам автора видео, такой размыв на дороги - не единственный. Откуда пришла "большая вода" - не сообщается.Из-за размыва проезжей части к населенному пункту, по словам мобильного репортёра, не смогут проехать ни скорая помощь, ни МЧС. "Людей оторвало от цивилизации!" - пишет местный житель.