Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)
- Автор:
- rsemukhin
- Дата публикации:
- 10:43
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По словам местного жителя, сложная ситуация сложилась в деревне из-за размыва единственной дороги в деревню водой. Бурный поток, как видно на кадрах, пробил себе "русло", сметая всё на своём пути: повалил деревья и разрушил проезжую часть. По словам автора видео, такой размыв на дороги - не единственный. Откуда пришла "большая вода" - не сообщается.
Из-за размыва проезжей части к населенному пункту, по словам мобильного репортёра, не смогут проехать ни скорая помощь, ни МЧС. "Людей оторвало от цивилизации!" - пишет местный житель.
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