Автомобиль сгорел на трассе в Башкирии (ВИДЕО)
- Автор:
- dimahai131194
- Дата публикации:
- 11:14
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По словам мобильного репортёра, на автодороге "Нефтекамск - Янаул" загорелся автомобиль. Машина полыхала с такой силой, что огромный столб густого чёрного дыма поднимался высоко в небо над очагом возгорания и был виден на расстоянии больше, чем в километр.
Что стало причиной пожара - неизвестно. Информация о пострадавших в результате ЧП - не уточняется. "Автомобиль может в любой момент взорваться," - комментируют увиденной очевидцы. Некоторые автомобилисты стараются не подъезжать близко к опасному объекту.
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