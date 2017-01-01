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Автомобиль сгорел на трассе в Башкирии (ВИДЕО)

Автор:
dimahai131194
Дата публикации:
11:14
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ЧП произошло во вторник утром на трассе в Башкирии.

По словам мобильного репортёра, на автодороге "Нефтекамск - Янаул" загорелся автомобиль. Машина полыхала с такой силой, что огромный столб густого чёрного дыма поднимался высоко в небо над очагом возгорания и был виден на расстоянии больше, чем в километр.

Что стало причиной пожара - неизвестно. Информация о пострадавших в результате ЧП - не уточняется. "Автомобиль может в любой момент взорваться," - комментируют увиденной очевидцы. Некоторые автомобилисты стараются не подъезжать близко к опасному объекту.
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