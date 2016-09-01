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На улице Сретенка и Сретенском бульваре завершены основные работы по благоустройству

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:03
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На улице Сретенка и Сретенском бульваре завершены основные работы по благоустройству по программе "Моя улица": тротуары расширили почти в два раза и вымостили широкими гранитными плитами, под землю убрали почти километр воздушных проводов. Освещать обновленную улицу будут более полусотни новых фонарей с энергосберегающими светильниками. Дополнительное освещение установят и в прилегающих переулках. Кроме того, по программе “Моя улица” на Сретенке и Сретенском бульваре приводят в порядок фасады зданий.
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