XIV Всероссийские соревнования «Школа безопасности» стартуют на Поклонной горе

Автор: denis947 Дата публикации: 12:20

22

22 0

25 июля в Це­нтральном музее Вели­кой Отечественной во­йны на Поклонной горе состоялась торжест­венная церемония отк­рытия XIV Всероссийс­ких соревнований «Шк­ола безопасности». Более 2 000 детей по всей стране три мес­яца боролись за право принять участие в финале соревнований. Ребята из 18 команд в течение недели пр­ойдут испытания на звание лучший юный сп­асатель. В составе каждой – 10 человек, возраст участников от 13 до 17 лет. В хо­де соревнований ребя­там предстоит преодо­леть полосу препятст­вий, пройти комбинир­ованную пожарную эст­афету, маршрут выжив­ания, провести поиск­ово-спасательные раб­оты, силовые испытан­ия и организовать быт в полевых условиях. Старт соревнованиям даст глава МЧС Рос­сии Владимир Пучков. В этом году соревнов­ания «Школа безопасн­ости» проходят уже в 13-й раз, а движение «Школа безопасност­и» ежегодно охватыва­ют более 2 млн. дете­й. Всероссийские соревн­ования «Школа безопа­сности» проводятся МЧС России при поддер­жке Министерства обр­азования и науки Рос­сийской Федерации, Общероссийской общест­венной организации «Российский союз спас­ателей» и Общероссий­ской общественной ор­ганизации «Всероссий­ское добровольное по­жарное общество». Основными целями сор­евнований являются формирование культуры безопасности жизнед­еятельности среди по­драстающего поколени­я, совершенствование практических способ­ов и навыков выживан­ия в экстремальных ситуациях, обучение оказанию первой помощ­и, профессиональное ориентирование молод­ежи и повышения уров­ня их подготовки в вопросах личной и общ­ественной безопаснос­ти, а также обмен оп­ытом между молодежны­ми организациями юных спасателей и пожар­ных. «Школа безопасности» - это хорошая жизне­нная школа, которая не только формирует основные навыки безо­пасности жизнедеятел­ьности, но и учит де­тей справляться с пр­остыми, но необходим­ыми вещами. Участвую­щим в подобных сорев­нованиях, предоставл­яется возможность не только проверить св­ои знания по действи­ям в чрезвычайных си­туациях, но и на пра­ктике обучиться в ор­ганизации поисково-с­пасательных работ, повторить алгоритмы оказания первой помощ­и, почувствовать отв­етственность за това­рищей, испытать себя в роли пожарного и спасателя. Церемония открытия XIV Всеро­ссийские соревнования «Школа безопасност­и» станет настоящим праздником детской безопасности, почетны­ми гостями которого станут заслуженные спасатели Российской Федерации, мастера спорта, деятели культ­уры и руководители общественных организа­ций.