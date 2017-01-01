XIV Всероссийские соревнования «Школа безопасности» стартуют на Поклонной горе
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 12:20
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25 июля в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе состоялась торжественная церемония открытия XIV Всероссийских соревнований «Школа безопасности». Более 2 000 детей по всей стране три месяца боролись за право принять участие в финале соревнований. Ребята из 18 команд в течение недели пройдут испытания на звание лучший юный спасатель. В составе каждой – 10 человек, возраст участников от 13 до 17 лет. В ходе соревнований ребятам предстоит преодолеть полосу препятствий, пройти комбинированную пожарную эстафету, маршрут выживания, провести поисково-спасательные работы, силовые испытания и организовать быт в полевых условиях. Старт соревнованиям даст глава МЧС России Владимир Пучков. В этом году соревнования «Школа безопасности» проходят уже в 13-й раз, а движение «Школа безопасности» ежегодно охватывают более 2 млн. детей. Всероссийские соревнования «Школа безопасности» проводятся МЧС России при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» и Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». Основными целями соревнований являются формирование культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения, совершенствование практических способов и навыков выживания в экстремальных ситуациях, обучение оказанию первой помощи, профессиональное ориентирование молодежи и повышения уровня их подготовки в вопросах личной и общественной безопасности, а также обмен опытом между молодежными организациями юных спасателей и пожарных. «Школа безопасности» - это хорошая жизненная школа, которая не только формирует основные навыки безопасности жизнедеятельности, но и учит детей справляться с простыми, но необходимыми вещами. Участвующим в подобных соревнованиях, предоставляется возможность не только проверить свои знания по действиям в чрезвычайных ситуациях, но и на практике обучиться в организации поисково-спасательных работ, повторить алгоритмы оказания первой помощи, почувствовать ответственность за товарищей, испытать себя в роли пожарного и спасателя. Церемония открытия XIV Всероссийские соревнования «Школа безопасности» станет настоящим праздником детской безопасности, почетными гостями которого станут заслуженные спасатели Российской Федерации, мастера спорта, деятели культуры и руководители общественных организаций.
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