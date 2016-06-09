Гоголь отвалился от московского «Дома с писателями» в Плотниковом переулке
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 12:32
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- 22
Барельеф, изображающий великого русского писателя Николая Гоголя, откололся от стены доходного дома Германа Бройдо в Плотниковом переулке Москвы, известного также как «Дом с писателями», сообщается на странице общественного движения «Архнадзор» в Facebook. В сообщении говорится, что, как и в предыдущих подобных случаях, обломки собрали и взяли на хранение местные жители. «К многолетним призывам способствовать срочной реставрации памятника регионального значения власти остаются глухи», — отметили в «Архнадзоре». Этот дом был возведен по проекту архитектора Николая Жерихова в 1907 году. Его фасад украшают лепные фризы с изображением русских писателей, в том числе Льва Толстого и Александра Пушкина.
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