Водяной смерч прошёл над Чёрным морем
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:38
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Водяной смерч на Чёрном море отдыхающие восприняли как аттракцион.
Люди выстроились на набережной и поспешили достать телефоны. Сообщается, что впечатляющий вихрь достигал высоты сотни метров. Яркое зрелище подарило немало эмоций, правда, посмотревшие этот ролик удивились, почему люди не поспешили в укрытие.
В комментариях к видео некоторые пользователи написали, что наблюдали смерч, когда купались в море. При этом отметили - погода резко изменилась и очень быстро пошёл дождь.
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