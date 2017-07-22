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В столице пошел дождь

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:43
  • 13
  • 1

В центр ветер принес тучи и пошел дождь. На улице тепло. Горожане и гости столицы гуляют под зонтиками.

  • 13
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    14:28
    Ага, был небольшой, а по прогнозу быть не должно было его...
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