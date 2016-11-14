Автомобиль с прицепом перевернулся на дороге в Англии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:57
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Регистратор автомобиля запечатлел, как легковушка двигалась по проезжей частью с прицепом, на котором находился микроавтобус. Внезапно серая иномарка запетляла по дороге. Груз начало раскачивать. Водитель попытался предотвратить ЧП, но с управлением не справился.
В результате оба автомобиля оказались на проезжей части на боку. Что стало с водителем легковушки - не уточняется.
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