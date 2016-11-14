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Автомобиль с прицепом перевернулся на дороге в Англии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:57
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Сообщается, что эти кадры были сняты на трассе А249 в Англии в начале июля, однако в Сети появились только сейчас.

Регистратор автомобиля запечатлел, как легковушка двигалась по проезжей частью с прицепом, на котором находился микроавтобус. Внезапно серая иномарка запетляла по дороге. Груз начало раскачивать. Водитель попытался предотвратить ЧП, но с управлением не справился.

В результате оба автомобиля оказались на проезжей части на боку. Что стало с водителем легковушки - не уточняется.
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Комментарии (1)

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