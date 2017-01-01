Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на Симферопольском шоссе
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 15:50
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Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на Симферопольском шоссе. Авария с участием пассажирского автобуса и фуры произошло в Подольском районе Подмосковья на 42 км трассы. При движении в сторону Москвы с тягача "МАЗ" слетел полуприцеп, в который влетел автобус. В результате столкновения переднюю часть автобуса сильно смяло. Пять человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницы города Подольска. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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