Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 25 июля 2017 года
- Автор:
- MR_Denis
- Дата публикации:
- 16:28
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- 22
25 июля на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
В программу, показанную в эфире 25 июля, вошёл репортаж автора serpvideo.ru о ДТП в Серпухове, репортаж автора ReVlPk о наводнении в населенном пункте Синельниково в Пермском крае, репортаж автора aleksjukov123 о белом смоге, окутавшим Норильск.
Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.
Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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