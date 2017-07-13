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"И вновь звучит рояль..." - концертом Елизаветы Украинской Тихвинский Государственный дом-музей Н.А.Римского-Корсакова отмечает 73-летие

Автор:
Leobr
Дата публикации:
16:50
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Сотрудник Тихвинского Государственного дома-музея Н.А.Римского-Корсакова Наталья Васенчук рассказала слушателям интересные факты из истории музея. И затем по многолетней традиции звучала музыка. В Концертном зале "Полковая церковь" играла лауреат международных конкурсов Елизавета Украинская. Потом для гостьи и её мамы была экскурсия по Дому-музею.

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