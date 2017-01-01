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Жаркий день в столице 25 июля

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:48
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  • 0

25 июля в столичном регионе выдался жаркий день.

  • 13
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Комментарии (0)

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