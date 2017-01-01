Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)

Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ход работ по благоустройству в Богоявленском переулке

Ход работ по благоустройству в Богоявленском переулке

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:40
  • 15
  • 0

В Богоявленском переулке идут работы по укладке тротуарной плитки.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
19:15 | Uwis
Прекрасный день для отдыха выдался сегодня в Москве
25 1
13:43 | LaimeLaim
В столице пошел дождь
27 0
15:58 | Gpb-71n
Коммунальный "беспредел" возмутил жителей Челябинска