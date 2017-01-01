Последствия серьезного утреннего ДТП на Волоколамском шоссе

Автор: nemo210 Дата публикации: 18:40

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Последствия ДТП на Волоколамское шоссе, в котором сгорел автомобиль "Мерседес" и пострадали несколько человек.