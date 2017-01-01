Выставка, посвященная строительству крымского моста, проходит в ГУМе

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:40

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В ГУМе на 3-ей линии проходит выставка посвященная строительству крымского моста. Одна часть выставки в фотография показывает строительство на фоне прекрасных закатов, ночного неба и морских пейзажей. Другая часть выставке находится в "трубе" войдя во внутрь можно почитать историю о идее создания моста еще в прошлом веке. А на специальных экранах можно посмотреть небольшой ролик о строительстве.