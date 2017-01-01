"3D" разметка на дорогах Читы Забайкальского края

Автор: Sav211272 Дата публикации: 25.07 22:22

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Во время поездки за грибами за город в городе Чита Забайкальского края обнаружили вот такую разметку.

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190404

Забайкальский край, г. Чита