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Главная  /  Репортажи  /  "3D" разметка на дорогах Читы Забайкальского края

"3D" разметка на дорогах Читы Забайкальского края

Автор:
Sav211272
Дата публикации:
25.07 22:22
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Во время поездки за грибами за город в городе Чита Забайкальского края обнаружили вот такую разметку.

Забайкальский край, г. Чита

  • 18
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Комментарии (0)

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