Обзор погоды в столице 25 июля

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:40

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В первую половину дня в некоторых районах прошёл кратковременный дождь. Тучи кружились над городом, а солнце так и не вышло больше. На улице тепло.