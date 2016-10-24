В Новосибирске сносят дом с живущими жильцами

Автор: Sergey Vinokurov Дата публикации: 22:16

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В Новосибирске на улице Костычева не расселив до конца жильцов начали сносить дом.

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6 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190407

Новосибирск, ул. Костычева, д. 21