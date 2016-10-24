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В Новосибирске сносят дом с живущими жильцами

Автор:
Sergey Vinokurov
Дата публикации:
22:16
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В Новосибирске на улице Костычева не расселив до конца жильцов начали сносить дом.

Новосибирск, ул. Костычева, д. 21

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