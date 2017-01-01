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В районе Берсеневской набережной в Москва-реке наблюдается пятно

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:39
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В Москва-реке в районе Берсеневской набережной наблюдается пятно неизвестного происхождения.

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