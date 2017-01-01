На Липецкой улице на юге Москвы изменили схему движения на пересечении с 6-й Радильной улицей

Автор: denis947 Дата публикации: 21:57

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На Липецкой улице на юге Москвы изменили схему движения на пересечении с 6-й Радильной улицей. На перекрестке появился долгожданный левый поворот с 6-й Радиальной улицы на Липецкую в сторону области. Ранее автомобилистам, двигающимся со стороны Братеево, Орехово и Каширского шоссе "пробираться" через узкое место на Новоцарицынском шоссе и стоять в пробках на Каспийской улицы при выезде на Липецкую. Это место считается одним из самых загруженных и трудных в южном округе. Теперь часть потока перенаправится через 6-ю Радиальную улицу для левого поворота на Липецкую, тем самым снизив загруженность Каспийской и Бакинских улиц. В ходе переразметки и перенастройки светофоров на перекрестке на другую сторону перекрестка был перенесен пешеходный переход и запрещен левый поворот с Липецкой улицы, его перенесли вперед под эстакаду на 300 метров.