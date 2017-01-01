Разбитая дорога в Нижнекамске

Автор: Виталий Вест Дата публикации: 22:11

5

5 0

Состояние дорожного полотна по улице Чистопольская в городе Нижнекамск в очень плохом состоянии, не было даже ямочного ремонта, хотя он не поможет. Органы местного самоуправления не обращают на это внимания, так как они там не ездят. На такой дороге водители часто выезжают на встречную полосу, объезжая тем самым ямы, создавая аварийную ситуацию. Не говоря о порче своего авто транспорта, ездить там не возможно.

5

5 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190413

Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск