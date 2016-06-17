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Главная  /  Репортажи  /  В Карелии всеми забытый интернет-кабель больше года валяется на земле

В Карелии всеми забытый интернет-кабель больше года валяется на земле

Автор:
Lesnik
Дата публикации:
09:32
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«Кому провод?»: в Карелии интернет-кабель больше года валяется на земле. Провод, что обеспечивает три района Карелии интернетом, в Питкярантском районе Республики можно переехать на автомобиле или даже потрогать руками. Об этом сообщает мобильный репортёр, который пытается привлечь внимание к проблеме.

Столь доступным кабель стал после того, как спилили деревянные опоры, на которых держалась оптоволоконная магистраль. И теперь уже провода держат остатки бревен.

По словам автора видео, в апреле и мае 2016 года было сделано 2 звонка в тех. службу Ростелекома по данной проблеме. В службе ответили, что в ближайшее время решат проблему. С тех пор прошло больше года.
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