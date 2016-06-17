В Карелии всеми забытый интернет-кабель больше года валяется на земле
- Автор:
- Lesnik
- Дата публикации:
- 09:32
-
- 21
Столь доступным кабель стал после того, как спилили деревянные опоры, на которых держалась оптоволоконная магистраль. И теперь уже провода держат остатки бревен.
По словам автора видео, в апреле и мае 2016 года было сделано 2 звонка в тех. службу Ростелекома по данной проблеме. В службе ответили, что в ближайшее время решат проблему. С тех пор прошло больше года.
- 21
Комментарии (0)