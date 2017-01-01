Реконструкция дворовой территории аварийного дома в Санкт-Петербурге

Автор: Андрей Тиничев Дата публикации: 21:58

11

11 0

Администрация Центрального района города Санкт-Петербурга решила спустить деньги налогоплательщиков на реконструкцию дворовой территории. Но, как часто бывает, благое дело обернулось адом для жильцов данного дома. Начиная с того, что дом находиться практически в аварийном состоянии и данный ремонт просто пустая трата наших денег. Работы проводятся с самого утра даже в выходной день (в субботу начали в 8:30), тем самым нарушая закон о тишине, но сотрудники правоохранительных органов на жалобы жильцов не реагируют. На данный момент, чтобы пройти от парадной до арки, нужно обладать очень хорошей координацией и запасной обувью. Двор перерыт и наполнен грязью, ни о каких мостках или настилах и речи быть не может. Пожилому человеку или мамам с коляской пройти почти невозможно. Плюс до кучи в понедельник при вывозе боя асфальта КАМАЗ снес газовую трубу. Благо аварийка быстро устранила последствия аварии.

11

11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190417

Россия, Санкт-Петербург, Гончарная улица, 5