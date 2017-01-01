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Продолжается реконструкция платформы ст. м. "Фили" в сторону центра

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
25.07 23:03
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  • 0

Продолжается ремонт платформы станции метро "Фили" по направлению в центр.

  • 17
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Комментарии (0)

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