Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)

Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ход реставрационных работ фонтана "Золотой колос"

Ход реставрационных работ фонтана "Золотой колос"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:04
  • 13
  • 0

На ВДНХ идет реставрация одного из главных фонтанов выставки - "Золотого колоса", который не работает уже почти 30 лет: он прогнил внутри, металлическое основание проржавело, система водопровода находится в плохом состоянии. Металлический остов фонтана придется, скорее всего, полностью заменить. Сам бетонный колос увезли для восстановления фрагментов мозаики. В пресс-службе ВДНХ заверили, что работы по реставрации фонтана проводятся под контролем департамента культурного наследия, разборка идет по историческим местам сборки фонтана, а фрагменты мозаики будут восстановлены. По методике реставрации все элементы, не потерявшие свои физические свойства, будут возвращены на прежние места. Реставрация будет завершена к летнему сезону 2018 года.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
01:06 | Uwis
На Чистопрудном бульваре в Москве трамваи больше не будут стоять в пробках
16 0
25.07 23:52 | Uwis
Цветение роз и лилий на ВДНХ
29 0
17.07 22:09 | Max_019
Строительство панорамного павильона для архитектурного макета Москвы на ВДНХ
42 2
29.06 23:45 | Uwis
Начались работы по реставрации фонтана "Золотой колос" на ВДНХ