Ход реставрационных работ фонтана "Золотой колос"

Автор: Uwis Дата публикации: 01:04

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На ВДНХ идет реставрация одного из главных фонтанов выставки - "Золотого колоса", который не работает уже почти 30 лет: он прогнил внутри, металлическое основание проржавело, система водопровода находится в плохом состоянии. Металлический остов фонтана придется, скорее всего, полностью заменить. Сам бетонный колос увезли для восстановления фрагментов мозаики. В пресс-службе ВДНХ заверили, что работы по реставрации фонтана проводятся под контролем департамента культурного наследия, разборка идет по историческим местам сборки фонтана, а фрагменты мозаики будут восстановлены. По методике реставрации все элементы, не потерявшие свои физические свойства, будут возвращены на прежние места. Реставрация будет завершена к летнему сезону 2018 года.