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Ливень и подтопление в Минске Республики Беларусь

Автор:
Rare2004
Дата публикации:
01:13
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  • 0

Минская непогода.

Республика Беларусь, Минск, Кальварийская улица, д. 50

  • 26
  • 0

Комментарии (0)

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