Ямы и открытые люки зияют на дороге Кирова (ВИДЕО)
- Автор:
- bellina_marie
- Дата публикации:
- 09:14
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Но устранять дефекты асфальта, по словам местного жителя, власти не торопятся. " ГИБДД, дорожные службы, коммунальщики не реагируют на наши просьбы отремонтировать дорогу и поставить новые безопасные люки, которые не будут проваливаться," - пишет автор видео. Местные жители своими силами пытаются предупредить пешеходов и автомобилистов о возможной опасности и устанавливают самодельные ограждения у открытых колодцев: "Вот сейчас это шина," - рассказывает мобильный репортёр.
"Полное отсутствие дорог! И такая ситуация продолжается уже 2 года!" - добавляет местный житель.
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