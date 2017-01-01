Ямы и открытые люки зияют на дороге Кирова (ВИДЕО)

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26 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190429

Жители Кирова просят отремонтировать дорогу на улице Свободы. Здесь, как сообщает мобильный репортёр, зияют опасные ямы и открытые люки.Но устранять дефекты асфальта, по словам местного жителя, власти не торопятся. " ГИБДД, дорожные службы, коммунальщики не реагируют на наши просьбы отремонтировать дорогу и поставить новые безопасные люки, которые не будут проваливаться," - пишет автор видео. Местные жители своими силами пытаются предупредить пешеходов и автомобилистов о возможной опасности и устанавливают самодельные ограждения у открытых колодцев: "Вот сейчас это шина," - рассказывает мобильный репортёр."Полное отсутствие дорог! И такая ситуация продолжается уже 2 года!" - добавляет местный житель.