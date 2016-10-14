Жители Магадана возмущены действиями местной предпринимательницы
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 10:32
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По словам автора видео, в микрорайоне Солнечный на месте, где пару лет назад обещали построить футбольное поле, собираются возводить летнюю веранду магазина, который занимается продажей алкогольной продукции. По словам местного жителя, с этой целью было даже вырублено дерево на пустыре, а мусорные баки - передвинуты ближе к жилому дому и детской площадке.
Такая ситуация сложилась на улице Арманской, у дома № 49. "Беспредел! И ни мэр, никто не шевелится! Магаданский пофигизм властей!" - пишет мобильный репортёр.
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