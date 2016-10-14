Жители Магадана возмущены действиями местной предпринимательницы

Автор: Аноним Дата публикации: 10:32

14

14 0

14

14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190431

Жители Магадана возмущены действиями местной предпринимательницы. Об этом рассказывает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места событий.По словам автора видео, в микрорайоне Солнечный на месте, где пару лет назад обещали построить футбольное поле, собираются возводить летнюю веранду магазина, который занимается продажей алкогольной продукции. По словам местного жителя, с этой целью было даже вырублено дерево на пустыре, а мусорные баки - передвинуты ближе к жилому дому и детской площадке.Такая ситуация сложилась на улице Арманской, у дома № 49. "Беспредел! И ни мэр, никто не шевелится! Магаданский пофигизм властей!" - пишет мобильный репортёр.