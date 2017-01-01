В Шершнёвском водохранилище Челябинска массово гибнет рыба
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:06
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Вот такие кадры сняла одна из местных жительниц. Берега водоема буквально усеяны мертвой рыбой. По словам очевидцев, чувствуется неприятный запах.
Как сообщают местные интернет-СМИ, сейчас соответствующие службы выясняют, что стало причиной мора - загрязнение водоема или это связано с природным явлением, например, цветением воды.
Стоит отметить, что такая же ситуация наблюдалась и в прошлом году. Тогда местные жители сняли аналогичные кадры - повсюду мертвая рыба. Сообщается, что вода, при этом, была покрыта ряской.
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