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Главная  /  Репортажи  /  В Шершнёвском водохранилище Челябинска массово гибнет рыба

В Шершнёвском водохранилище Челябинска массово гибнет рыба

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:06
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В Шершнёвском водохранилище Челябинска, которое является для города источником питьевой воды, гибнет рыба.

Вот такие кадры сняла одна из местных жительниц. Берега водоема буквально усеяны мертвой рыбой. По словам очевидцев, чувствуется неприятный запах.

Как сообщают местные интернет-СМИ, сейчас соответствующие службы выясняют, что стало причиной мора - загрязнение водоема или это связано с природным явлением, например, цветением воды.


Стоит отметить, что такая же ситуация наблюдалась и в прошлом году. Тогда местные жители сняли аналогичные кадры - повсюду мертвая рыба. Сообщается, что вода, при этом, была покрыта ряской.
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