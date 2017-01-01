Жители Челябинской области жалуются на грязевое месиво вместо дороги в городе Коркино

Автор: Oknows Дата публикации: 14:32

13

13 0

13

13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190444

"Дорога в частном секторе хуже. чем в лесу!" - в таком состоянии находится проезжая часть в городе Коркино. Об этом сообщает мобильный репортёр из Челябинской области, который снял это видео.По словам автора ролика, в частном секторе дорога превратилась в грязевое месиво. "Вообще жесть!" - комментирует состояние практически непроезжей проезжей части мобильный репортёр.При этом, как сообщает местный житель, проблема существует не первый день: "С начала лета администрация отписывается, что техники и денег на ремонт дороги нет". И всё же люди надеются, что путь в частном секторе отремонтируют, и автомобили перестанут "месить грязь".