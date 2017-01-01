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Главная  /  Репортажи  /  Жители Челябинской области жалуются на грязевое месиво вместо дороги в городе Коркино

Жители Челябинской области жалуются на грязевое месиво вместо дороги в городе Коркино

Автор:
Oknows
Дата публикации:
14:32
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"Дорога в частном секторе хуже. чем в лесу!" - в таком состоянии находится проезжая часть в городе Коркино. Об этом сообщает мобильный репортёр из Челябинской области, который снял это видео.

По словам автора ролика, в частном секторе дорога превратилась в грязевое месиво. "Вообще жесть!" - комментирует состояние практически непроезжей проезжей части мобильный репортёр.

При этом, как сообщает местный житель, проблема существует не первый день: "С начала лета администрация отписывается, что техники и денег на ремонт дороги нет". И всё же люди надеются, что путь в частном секторе отремонтируют, и автомобили перестанут "месить грязь".
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