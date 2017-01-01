Жители Челябинской области жалуются на грязевое месиво вместо дороги в городе Коркино
- Автор:
- Oknows
- Дата публикации:
- 14:32
-
- 13
По словам автора ролика, в частном секторе дорога превратилась в грязевое месиво. "Вообще жесть!" - комментирует состояние практически непроезжей проезжей части мобильный репортёр.
При этом, как сообщает местный житель, проблема существует не первый день: "С начала лета администрация отписывается, что техники и денег на ремонт дороги нет". И всё же люди надеются, что путь в частном секторе отремонтируют, и автомобили перестанут "месить грязь".
- 13
Комментарии (0)