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Наводнение в Аризоне: путешественников спасали с помощью вертолёта

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:30
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В США привлекли вертолёт к спасению туристов.

Сообщается, что из-за наводнения в Аризоне в водную ловушку попали несколько путешественников, в том числе семьи с детьми. И без того бурные горные реки стали ещё мощнее. Выбраться из этого потока без посторонней помощи было практически невозможно.

К счастью, людям удалось ухватиться за камни. Спасатели спустились вниз с помощью вертолёта и верёвки. Пострадавших, как видно на кадрах, доставляли на скалистый берег, где их уже ждали сотрудники экстренных служб.
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