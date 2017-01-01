Наводнение в Аризоне: путешественников спасали с помощью вертолёта
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:30
-
- 14
Сообщается, что из-за наводнения в Аризоне в водную ловушку попали несколько путешественников, в том числе семьи с детьми. И без того бурные горные реки стали ещё мощнее. Выбраться из этого потока без посторонней помощи было практически невозможно.
К счастью, людям удалось ухватиться за камни. Спасатели спустились вниз с помощью вертолёта и верёвки. Пострадавших, как видно на кадрах, доставляли на скалистый берег, где их уже ждали сотрудники экстренных служб.
- 14
Комментарии (0)