В Китае автофургон перевернулся вокруг своей оси и поехал дальше
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:33
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По словам очевидцев, водитель фургона двигался по трассе, но в какой-то момент потерял управление над машиной. В результате автомобиль врезался в отбойник. От удара транспортное средство перевернулось на крышу, а затем - вновь встало на колёса. После чего случилось самое удивительное: автофургон продолжил свой путь, как ни в чём не бывало.
Сообщается, что инцидент произошёл в провинции Юньнань в минувшие выходные.
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