Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)

Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Китае автофургон перевернулся вокруг своей оси и поехал дальше

В Китае автофургон перевернулся вокруг своей оси и поехал дальше

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:33
  • 21
  • 0

Удивительные кадры запечатлел объектив видеорегистратора в Китае.

По словам очевидцев, водитель фургона двигался по трассе, но в какой-то момент потерял управление над машиной. В результате автомобиль врезался в отбойник. От удара транспортное средство перевернулось на крышу, а затем - вновь встало на колёса. После чего случилось самое удивительное: автофургон продолжил свой путь, как ни в чём не бывало.

Сообщается, что инцидент произошёл в провинции Юньнань в минувшие выходные.
  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
17:08 | Стрелец
ДТП из 3-автомобилей на 94-м км. МКАД
30 0
15:02 | mreportertv
Грузовик с неисправными тормозами снес автобус и несколько автомобилей в Чили
62 1
25.07 14:57 | mreportertv
Автомобиль с прицепом перевернулся на дороге в Англии
856 2
06.07 14:40 | AlTeg()
Фургон опрокинулся в ДТП с участием прокатного автомобиля на Варшавском шоссе: пострадал ребёнок
34 0
24.07 12:09 | mreportertv
Сель сошёл в китайской провинции и подтопил жилые дома