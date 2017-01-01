В Приморском крае загрязнилось море в районе посёлка Тавричанка

Автор: Диана Безусова Дата публикации: 15:42

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"Грязное море в Приморском крае, с. Вольна - Надеждинское, в Тавричанке," - сообщает местный мобильный репортёр.