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Главная  /  Репортажи  /  В Приморском крае загрязнилось море в районе посёлка Тавричанка

В Приморском крае загрязнилось море в районе посёлка Тавричанка

Автор:
Диана Безусова
Дата публикации:
15:42
  • 23
  • 1

"Грязное море в Приморском крае, с. Вольна - Надеждинское, в Тавричанке," - сообщает местный мобильный репортёр.

  • 23
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    15:43
    Уважаемый автор, к сожалению, 1-2 фотографии крайне малоинформативно для репортажа. Будет лучше, если Вам удастся снять видео. А происходящее прокомментировать в кадре или за кадром. Надеемся на Ваше понимание и ждём Ваших новых репортажей.
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