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Территорию "Горбушкина двора" застроят жильем

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:55
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На месте "Горбушкина двора" в Багратионовском проезде и трубного завода "Филит" на улице Барклая может быть построено 383 тысячи квадратных метров недвижимости, из которых почти 300 тысяч придется на жилье. Как рассказал "Ведомостям" сотрудник мэрии Москвы, сейчас идет разработка проекта планировки территории. Сама разработка ведется за счет инвесторов – фабрики мороженого "Айс-Фили", завода "Филит" и московского телевизионного завода "Рубин" О планах построить два крупных жилых комплекса на месте торгового центра и прилегающего к нему завода также говорят брокеры, работавшие с инвесторами этих проектов. Кто будет финансировать строительство этих комплексов, пока не известно. По словам экспертов, "Горбушкин двор" был крайне популярным торговым центром в начале и середине 2000-х, но из-за узкой специализации комплекса и высокой конкуренции на рынке торговой недвижимости его формат может быть уже не столь эффективным. В 2015 году чистая прибыль телевизионного завода "Рубин" сократилась на полтора миллиарда рублей по сравнению с 2014 годом и составила 237 миллионов рублей. С другой стороны, рядом с "Горбушкиным двором" расположен торговый центр "Филион", в котором представлены все основные группы товаров; еще один торговый комплекс строится на месте сельскохозяйственного рынка рядом с метро "Багратионовская", и необходимости еще в одном торговом центре в этом районе нет.

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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    18:09
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 18:03 http://www.mskagency.ru/materials/2689610 26.07.17
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