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Главная  /  Репортажи  /  Афиша-стенд общественного музея имени Н. Рериха, который должны были демонтировать

Афиша-стенд общественного музея имени Н. Рериха, который должны были демонтировать

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:25
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Сегодня возле общественного музея им. Н. Рериха должны были демонтировать стенд-афишу, но сотрудники музея не дали городской службе этого сделать. Сотрудники данного музея здесь дежурят с 28-го апреля и считают, что их музей был незаконно закрыт по ходатайству музея востока, который считает, что такие богатства не должны храниться в общественном музее. Обе стороны выясняют отношения в суде.

  • 18
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Комментарии (1)

  • MR_Denis
    17:37
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 17:29 http://www.mskagency.ru/materials/2689582 26.07.17. Ссылка на портал добавлена.
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