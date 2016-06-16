Афиша-стенд общественного музея имени Н. Рериха, который должны были демонтировать

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Сегодня возле общественного музея им. Н. Рериха должны были демонтировать стенд-афишу, но сотрудники музея не дали городской службе этого сделать. Сотрудники данного музея здесь дежурят с 28-го апреля и считают, что их музей был незаконно закрыт по ходатайству музея востока, который считает, что такие богатства не должны храниться в общественном музее. Обе стороны выясняют отношения в суде.