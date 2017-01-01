"Турецкий хамам" испытали на себе пассажиры рейса 3984 "Анталья-Внуково"

Автор: Аноним Дата публикации: 16:33

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40 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190455

Турецкие авиалинии устроили "хамам" на борту рейса 3984 "Анталья-Внуково". Время прибытия 26.07 в 2.10 ночи.Пассажиры были запущенны в самолёт с выключенным кондиционером, с температурой +45 градусов на борту. После окончания посадки, экипаж произвел подготовку самолёта ко взлету так же без включённого кондиционера и вентиляционной системы. Стало не хватать воздуха, у одного из ребёнка случился приступ бронхиальной астмы, по требованию пассажиров, экипаж не открыл дверь и не включил кондиционер. Они ссылались на то, что кондиционер будет работать только после взлёта.Часть самолёта спустя 45 минут нахождения в жаре и без воздуха, в замкнутом пространстве, попросила открыть двери и выпустить их из самолёт! Экипаж спросил разрешение у капитана корабля, его ответ был что он взлетит не смотря не на что, просьба всех занят свои места! От крика пассажиров, стюардессы начали плакать, так как они понимали проблему, но никак не могли повлиять на команды капитана. После вопроса к Стюарду, точно ли после взлёта будет ли работать вентиляция и кондиционер, он сказал что он точно не знает, но капитан корабля сказал что будет, но он ручаться не может.В общей сумме пассажиры просидели более 60 минут в закрытом помещение без воздуха в жаре +45. После того, как стюардессам удалось посадить всех пассажиров, самолёт взлетел, спустя 30 минут в салоне началась отпускать температура. Воду никто не раздавал сразу, только спустя час после взлёта.