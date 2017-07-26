Жилой дом «СУ-155» в районе Фили-Давыдково могут ввести в эксплуатацию до конца июля

Автор: denis947 Дата публикации: 16:31

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19 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/190456

Разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома «СУ-155» в районе Фили-Давыдково может быть получено до конца июля, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на представителя компании «РК-Строй».«19 июля 2017 г. мы вновь подали заявление на получение разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома АО «СУ-155» по адресу: Фили-Давыдково, кв. 69, корп. 2. Ожидаем в течение семи рабочих дней получить разрешение», - приводятся в сообщении слова представителя ООО «РК-Строй».Как пояснили в пресс-службе, ранее в ходе совещания в Москомстройинвесте представители АКБ «Российский капитал» проинформировали, что регламент по процедуре передачи ключей от квартир пайщикам уже утвержден. После ввода объекта в эксплуатацию пайщикам необходимо обратиться в АКБ «Российский капитал» для уточнения информации об индивидуальной записи на прием в отделе заселения (каждый пайщик индивидуально встает в очередь) и перечня документов, необходимого пайщику для получения ключей от передаваемого жилого помещения.«СУ-155» через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вело в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам: в районе Новые Черемушки, кв. 10с, корп. 8, районе Северное Чертаново, корп. 2абв, районе Фили-Давыдково, мкр-н 69, корп. 2, районе Нагатино-Садовники, мкр-н 1, корп. 29б, городском округе Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 39, корп. 1, 2 и ул. Бочкова, вл. 11а, корп. 15, 23. По данным объектам сроки строительства не соблюдались, разрешительная документация отсутствовала. Пострадавшими по объектам «СУ-155» в столице числятся более 1,6 тыс. пайщиков», - добавили в пресс-службе.Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции в декабре 2015 г. приняла концепцию завершения строительства ряда объектов ГК «СУ-155» из-за серьезных проблем компании с финансами. В декабре 2015 г. пресс-служба министерства строительства и ЖКХ РФ сообщила о том, что главным санатором «СУ-155» стал банк «Российский капитал».