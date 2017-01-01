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ДТП из 3-автомобилей на 94-м км. МКАД

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
17:08
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ДТП из 3-автомобилей на внутреннем кольце 94-го км. МКАД осложнило дорожную обстановку на северо-востоке столицы. Данные по пострадавшим неизвестны.

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