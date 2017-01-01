Пожар возник на балконе жилого дома на Бирюлевской улице в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 17:22

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На юге Москвы в жилом доме произошел пожар. Загорелись цветочные пластиковые горшки и обшивка на балконе одной из квартир на 4-м этаже здания, по адресу: ул. Бирюлевская, д. 49, к. 4. До прибытия на место вызова первых пожарно-спасательных подразделений жильцы соседних квартир с помощью ведер и пожарного рукава попытались сами сбить пламя, но из-за козырька над горящим балконом сделать это не удавалось. Пожарные вскрыли дверь в квартиру и ликвидировали возгорание подручными средствами. Причиной пожара стал брошенный не потушенный окурок. Пострадавших в результате происшествия нет.