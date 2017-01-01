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Кувшинки и кубышки распустились на прудах столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:33
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На прудах столицы распустились кубышки и водные лилии.

  • 14
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