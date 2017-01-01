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Главная  /  Репортажи  /  В Москве отремонтировали памятник Джавахарлал Неру

В Москве отремонтировали памятник Джавахарлал Неру

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:33
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Памятник в сквере рядом с большим московским цирком Джавахарлал Неру отремонтировали досрочно.

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