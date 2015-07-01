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Лаборатория Касперского в Москве (адресные планы)

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
18:58
  • 22
  • 1

Адресные планы здания лаборатории Касперского на Севере Москвы (Ленинградское шоссе, д. 39а) для АГН "Москва".

  • 22
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    20:06
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 19:46 http://www.mskagency.ru/materials/2689660 26.07.17. Ссылка на портал добавлена.
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