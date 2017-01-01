Самый жаркий день лета горожане проводят возле столичных фонтанов

Автор: tim777 Дата публикации: 19:25

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Среда, 26 июля, стала самым жарким днем в Москве с начала года, сообщили в Гидрометцентре России. По данным метеослужбы на 12:00 воздух в столице прогрелся до 26,8 градуса. До этого самым теплым днем было 30 июня, когда термометры показывали 26,6 градуса. Горожане проводят этот день возле столичных фонтанов и водоёмов. Так, в пешеходной зоне возле парка Музеон сотни горожан открыли так называемый "купальный сезон" у фонтанов. Дети с неподдельными эмоциями играют со струями воды, отдыхающие постарше устраивают фотосессии в лучах солнца и брызгах фонтана. Как сообщают синоптики на предстоящие выходные жаркая погода сохранится и вполне вероятно, что отметка градусников впервые в этом году достигнет 30-градусной отметки.