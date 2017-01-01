Деревня осталась отрезанной от цивилизации из-за размыва дороги в Кировской области (ВИДЕО)

Лужу мазута обнаружили у дороги в Подмосковье (ВИДЕО)

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

В Амурском заливе горит брошенное судно "Yeruslan" (ВИДЕО)

В порту Владивостока горит судно

В Хабаровске сгорел пассажирский автобус

Товарный поезд протаранил "ГАЗель" на юге Москвы

Автомобиль сбил пешехода на дороге в Бугульме

Алупку завалило снегом

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Самый жаркий день лета горожане проводят возле столичных фонтанов

Самый жаркий день лета горожане проводят возле столичных фонтанов

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:25
  • 54
  • 0

Среда, 26 июля, стала самым жарким днем в Москве с начала года, сообщили в Гидрометцентре России. По данным метеослужбы на 12:00 воздух в столице прогрелся до 26,8 градуса. До этого самым теплым днем было 30 июня, когда термометры показывали 26,6 градуса. Горожане проводят этот день возле столичных фонтанов и водоёмов. Так, в пешеходной зоне возле парка Музеон сотни горожан открыли так называемый "купальный сезон" у фонтанов. Дети с неподдельными эмоциями играют со струями воды, отдыхающие постарше устраивают фотосессии в лучах солнца и брызгах фонтана. Как сообщают синоптики на предстоящие выходные жаркая погода сохранится и вполне вероятно, что отметка градусников впервые в этом году достигнет 30-градусной отметки.

  • 54
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

95 0
21:00 | alextsaryev99
Три человека пострадали в результате массового ДТП на Волгоградском проспекте (момент ДТП)
19 0
18:08 | Uwis
Сегодня в Москве самый теплый день с начала года