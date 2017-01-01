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Строительство жилого дома «СУ-155» в Новых Черемушках могут завершить в конце 2018 года

Автор:
denis947
Дата публикации:
19:55
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Строительство объекта «СУ-155» в Новых Черемушках могут завершить в конце 2018 г., сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на заместителя председателя столичного комитета Екатерину Храмову.

«По информации представителя ООО «РК-Строй» (входит в структуру АКБ «Российский капитал» и курирует строительство объекта), конкурсы на определение подрядных организаций, которые будут проводить строительно-монтажные работы на объекте «СУ-155» по адресу: Москва, Новые Черемушки, кв. 10с, корп. 8, на проектирование рабочей документации прошли. Сейчас идет этап заключения договоров, он продлится до конца июля. С 1 августа 2017 г. начнется строительство, завершится оно до конца декабря 2018 г.», - приводятся в сообщении слова Е.Храмовой.

Как уточнили в пресс-службе, по данным ООО «РК-Строй», подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ на объекте выбрана компания ООО «Мосжилстрой».
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