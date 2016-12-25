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Две улицы в районе Марьина Роща вошли в зону платных парковок 25 июля

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:28
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С 25 июля 2017 г. по решению муниципальных депутатов в зону платных парковок включены две улицы в районе Марьина Роща в Северо-Восточном округе: улица Анненская и Проектируемый проезд №1135. Соответствующий приказ подписан в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Уточняется, что жители ул. Анненская и Проектируемого проезда №1135 уже могут оформлять резидентное разрешение и парковаться в своем районе на льготных условиях. Сделать это можно в любом центре предоставления госуслуг «Мои документы» либо на портале мэра и правительства Москвы в разделе «Услуги и сервисы». Резидентное разрешение даёт возможность бесплатной парковки в своем районе проживания с 20:00 до 8:00, а при внесении годовой резидентной платы в размере 3 тыс. руб. круглосуточно.

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