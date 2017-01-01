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Главная  /  Репортажи  /  В Новой Москве на стройке погибли четверо рабочих, отравившись газом

В Новой Москве на стройке погибли четверо рабочих, отравившись газом

Автор:
Klenika
Дата публикации:
20:30
  • 43
  • 1

Четверо рабочих погибли на стройке детского сада. Один упал в колодец, трое пытались достать. Все отравились угарным газом.

  • 43
  • 1

Комментарии (1)

  • Klenika
    20:38
    Уточнение. 2 упали, двое пытались достать.
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