В Новой Москве на стройке погибли четверо рабочих, отравившись газом

Автор: Klenika Дата публикации: 20:30

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Четверо рабочих погибли на стройке детского сада. Один упал в колодец, трое пытались достать. Все отравились угарным газом.