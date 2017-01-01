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Три человека пострадали в результате массового ДТП на Волгоградском проспекте (момент ДТП)

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
21:00
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На Волгоградском проспекте в районе дома № 119/22 столкнулись шесть автомобилей и маршрутка Три человека пострадало в маршрутном такси. Как видно из записи камеры наблюдения, маршрутка ехала на высокой скорости в сторону центра на запрещающий сигнал светофора. На пересечении с улицей Жигулёвская, маршрутка врезалась в автомобили выезжающие на зелёный сигнал светофора с ул. Жигулевская. От удара маршрутное такси отбросило на встречную полосу, где она протаранила еще несколько автомобилей. На место ДТП прибыли несколько экипажей ДПС, Скорая помощь, ЦЭМП и пожарный расчёт для смыва разлившегося топлива с проезжей части. В обе стороны на Волгоградском проспекте образовался большой затор. Во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

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