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Главная  /  Репортажи  /  Задержан вылет в Грецию АК Россия рейс FV5747 из аэропорта Внуково

Задержан вылет в Грецию АК Россия рейс FV5747 из аэропорта Внуково

Автор:
aikiselev8
Дата публикации:
26.07 22:57
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Сегодня утром АК Россия задержала рейс из аэропорта Внуково в Грецию на о. Родос на 12 часов. Сотрудники АК Россия сообщили, что сломался самолёт Boeing 747-400 и теперь они ожидают прибытия аналогичного воздушного судна из Бангкока в 21:00. Утром всего 2 сотрудника пограничной службы обеспечивали выход из зеленой зоны 400 человек. Туристов отравляли в гостиницы за счёт АК. В настоящий момент предпринимаем вторую попытку вылета на о. Родос. Туристы в Греции находятся в таком же положении. Остаётся надеяться, что их расселили, так как улететь они должны были на этом же самолёте и вылет у них перенесли.

Прим. редакции: По состоянию на 23:10 статус рейса по онлайн табло - "Задержан до 23:30. Позднее прибытие ВС. Идёт посадка".
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