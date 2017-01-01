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Неисправный автобус ездит по дорогам Крыма с нарушением ПДД

Автор:
I.gette_12
Дата публикации:
26.07 23:24
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Кривой пассажирский автобус двигался в Крыму по трассе Симферополь-Феодосия в сторону города Феодосия.

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Комментарии (0)

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